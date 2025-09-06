Новосибирец выиграл у магазина 150 тысяч за отказ вернуть телефон

Магазин отказался возвращать деньги, ссылаясь на то, что телефон исправен.
Житель Новосибирска купил два смартфона дистанционно — на общую сумму почти 190 тысяч рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.
Когда мужчина заметил странные точки на экране чёрного телефона, решил вернуть товар. Хотя устройство работало, по «Закону о защите прав потребителей» при дистанционной покупке можно вернуть качественный товар в течение 7 дней. Однако магазин отказался возвращать деньги, ссылаясь на то, что телефон исправен.
Мужчина подал в суд, а Роспотребнадзор по Новосибирской области встал на его сторону. Мировой судья постановил: продавец обязан вернуть полную стоимость — 94 999 рублей, выплатить 10 тысяч рублей за моральный вред и штраф — более 52 тысяч рублей.
Итого: компания выплатила новосибирцу свыше 157 тысяч.
