Новосибирец выиграл у магазина 150 тысяч за отказ вернуть телефон

Когда мужчина заметил странные точки на экране чёрного телефона, решил вернуть товар. Хотя устройство работало, по «Закону о защите прав потребителей» при дистанционной покупке можно вернуть качественный товар в течение 7 дней. Однако магазин отказался возвращать деньги, ссылаясь на то, что телефон исправен.