Страшный пожар унес две жизни в Нижегородской области

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Еще двое госпитализированы в больницу, передает Telegram-канал Ni Mash.
Пожар вспыхнул в частном доме села Чанникова Воскресенского округа минувшей ночью. Огонь охватил площадь 138 квадратных метров. Во время возгорания погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Еще двое людей серьезно пострадали. В тяжелом состоянии их госпитализировали в медучреждение. Дом сгорел дотла. Огонь также уничтожил, припаркованный рядом с домом автомобиль.
На тушение пожара задействовали 15 специалистов и 5 единиц техники. Причина возгорания неизвестна. Обстоятельства трагедии выясняют дознаватели пожарного ведомтсва.
