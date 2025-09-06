Ричмонд
Страшный пожар унес две жизни в Нижегородской области

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области.

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Еще двое госпитализированы в больницу, передает Telegram-канал Ni Mash.

Пожар вспыхнул в частном доме села Чанникова Воскресенского округа минувшей ночью. Огонь охватил площадь 138 квадратных метров. Во время возгорания погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Еще двое людей серьезно пострадали. В тяжелом состоянии их госпитализировали в медучреждение. Дом сгорел дотла. Огонь также уничтожил, припаркованный рядом с домом автомобиль.

На тушение пожара задействовали 15 специалистов и 5 единиц техники. Причина возгорания неизвестна. Обстоятельства трагедии выясняют дознаватели пожарного ведомтсва.

