Женщину задержали в Москве по подозрению в работе на спецслужбы Украины

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Украины, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами и имела при себе взрывчатые вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации агентства, задержанной оказалась украинка по имени Головаш А. К. Мещанский районный суд Москвы уже вынес решение об аресте женщины.
— Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), — говорится в материале.
Журналисты также получили доступ к материалам дела, в которых указано, что Головаш сотрудничает с украинскими спецслужбами и обладает навыками конспирации. Кроме того, она имеет обширные связи в криминальной среде, в том числе и за границей.
Во время допроса задержанная полностью признала свою вину. Ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Ранее трое несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет собирались установить бомбу на проходной предприятия в Ижевске. Подростки могли быть завербованы спецслужбами Украины.