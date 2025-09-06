Красноярец разлил бензин на Вейнбаума и поджег его (видео)

Сообщение о том, что на Вейнбаума в районе здания мэрии по проезжей части распространяется огонь, поступило в дежурную часть полиции рано утром. На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Огонь быстро локализовали. Оказалось, что горел бензин, который неизвестный мужчина разлил возле бетонных ограждений на дороге и поджег. После этого он сбежал.
При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 36-летний житель краевого центра. Он принес свои извинения и рассказал, что данный поступок совершил по глупости.
В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.