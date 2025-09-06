ТАСС: в Москве украинку задержали за работу на спецслужбы Украины

Задержанная — Головаш А. К., другая информация о ней не приводится. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ). Она признала вину. Мещанский суд отправил ее под арест. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.