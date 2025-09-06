Школьника, который спас тонущего сверстника в Прикамье, наградили в СК

Мальчик, который спас своего сверстника, провалившегося под лёд в Нытвенском округе, получил благодарность от Следственного комитета, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Весной 2025 года в деревне Груни 12-летний Александр Косырев, рискуя собственной жизнью, вытащил из ледяной воды местного пруда мальчика с инвалидностью, который провалился в полынью. Мама юного героя потом рассказала perm.aif.ru, что он пришёл домой весь сырой и немного напуганный: боялся, что его будут ругать за то, что промок.
Вместо этого Сашу наградили. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина глава СУ СК Прикамья Денис Головкин вручил юному герою почётную ведомственную грамоту и планшет. Глава краевого следственного управления отметил, что мужество и решительность, проявленные мальчиком в экстремальных условиях, и назвал его поступок героическим.