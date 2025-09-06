Школьника, который спас тонущего сверстника в Прикамье, наградили в СК

Весной 2025 года в деревне Груни 12-летний Александр Косырев, рискуя собственной жизнью, вытащил из ледяной воды местного пруда мальчика с инвалидностью, который провалился в полынью. Мама юного героя потом рассказала perm.aif.ru, что он пришёл домой весь сырой и немного напуганный: боялся, что его будут ругать за то, что промок.