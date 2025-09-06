Ричмонд
ВС РФ близки к освобождению населенного пункта в ДНР

Российские штурмовые подразделения почти полностью вытеснили украинские войска из села Полтавка, которое находится к юго-западу от Константиновки. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

ВСУ практически выбиты из Полтавки.

«Штурмовики группировки “Центр” практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления», — сказал Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что украинские войска массово отступают в районе Константиновки в ДНР. Причина отступления солдат ВСУ кроется в нехватке личного состава. Военнослужащие ВС Украины пытаются контратаковать утраченные позиции небольшими группами. Однако эти попытки не приносят успеха, поскольку штурмовые и союзные подразделения российской армии регулярно уничтожают украинскую пехоту.