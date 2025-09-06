ВСУ практически выбиты из Полтавки.
Российские штурмовые подразделения почти полностью вытеснили украинские войска из села Полтавка, которое находится к юго-западу от Константиновки. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Штурмовики группировки “Центр” практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления», — сказал Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что украинские войска массово отступают в районе Константиновки в ДНР. Причина отступления солдат ВСУ кроется в нехватке личного состава. Военнослужащие ВС Украины пытаются контратаковать утраченные позиции небольшими группами. Однако эти попытки не приносят успеха, поскольку штурмовые и союзные подразделения российской армии регулярно уничтожают украинскую пехоту.