Ранее стало известно, что украинские войска массово отступают в районе Константиновки в ДНР. Причина отступления солдат ВСУ кроется в нехватке личного состава. Военнослужащие ВС Украины пытаются контратаковать утраченные позиции небольшими группами. Однако эти попытки не приносят успеха, поскольку штурмовые и союзные подразделения российской армии регулярно уничтожают украинскую пехоту.