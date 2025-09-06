Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин сорвался с обрыва, пытаясь сделать эффектное фото

18-летний россиянин погиб, рухнув в пропасть в горах Северной Осетии.

18-летний россиянин погиб, рухнув в пропасть в горах Северной Осетии. Парень пытался сделать эффектное фото, но сорвался с обрыва.

Молодой человек сорвался с 30-метровой высоты возле водопада Байради в Ирафском районе, передает МК со ссылкой на региональный МЧС. Юноша приехал с семьей на отдых. Он оступился и упал во время фотосъемки.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. В пропасть работникам экстренных служба пришлось спускаться обходными тропами. К сожалению, парня обнаружили бездыханным. Его тело эвакуировали 9 специалистов при помощи 2 единиц техники.

Читайте также: Следком поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак на людей в Омске.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.