Россиянин сорвался с обрыва, пытаясь сделать эффектное фото

18-летний россиянин погиб, рухнув в пропасть в горах Северной Осетии. Парень пытался сделать эффектное фото, но сорвался с обрыва.
Молодой человек сорвался с 30-метровой высоты возле водопада Байради в Ирафском районе, передает МК со ссылкой на региональный МЧС. Юноша приехал с семьей на отдых. Он оступился и упал во время фотосъемки.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. В пропасть работникам экстренных служба пришлось спускаться обходными тропами. К сожалению, парня обнаружили бездыханным. Его тело эвакуировали 9 специалистов при помощи 2 единиц техники.
