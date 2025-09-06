Уголовное дело начато в отношении экс-главы финпола Кайрата Кожамжарова

В отношении бывшего председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.
Ему вменяют превышение должностных полномочий, а также легализацию денежных средств, полученных преступным путём в разные периоды его работы на руководящих постах.
«По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.