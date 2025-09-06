В Москве задержали работавшую на СБУ гражданку Украины

В Москве задержали украинку, сотрудничавшую со Службой безопасности Украины (СБУ) и имевшую при себе взрывчатку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Задержанной предъявлено обвинение по статье о «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ». Как сообщил собеседник агентства, Мещанский суд Москвы избрал украинке меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения.
В материалах дела указано, что задержанная Головаш сотрудничает со СБУ и «имеет навыки конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов и широкие связи в криминальном мире, в том числе — за пределами РФ».
Днем ранее, 5 сентября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Воронеже гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Мужчина переводил деньги в криптовалюте на счета военизированного формирования, контролируемого Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.