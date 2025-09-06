По делу о поставках «Калашникову» провели очные ставки

По данным открытых источников, руководителем ООО «Ивановские ковши» и учредителем ООО «Интертехника» является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель «Интертехники» — Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО «Дзюдо СО звездами». Как указано в Telegram-канале Леденева, он — обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта «Танцы со звездами».