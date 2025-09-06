Ричмонд
По делу о поставках «Калашникову» провели очные ставки

СК провел восемь очных ставок по делу о поставках деталей «Калашникову».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Правоохранители провели уже восемь очных ставок по делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Генеральный директор ООО «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в хищении у АО «Концерн “Калашников”. Уголовное дело возбуждено по статье “Мошенничество”.

«Значительный объем следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия:… проведение 8 очных ставок, осмотр места происшествия, осмотры предметов и документов», — говорится в документе.

В начале декабря 2024 года пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО «Ивановские ковши», обвиняемого в хищении денег АО «Концерн “Калашников” при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, “Интертехника” поставила в концерн “Калашников” полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям.

Как уточнялось в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО «Ивановские ковши» является одновременно одним из учредителей ООО «Интертехника».

По данным открытых источников, руководителем ООО «Ивановские ковши» и учредителем ООО «Интертехника» является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель «Интертехники» — Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО «Дзюдо СО звездами». Как указано в Telegram-канале Леденева, он — обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта «Танцы со звездами».