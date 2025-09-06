Спасатели в Новосибирске ворвались в квартиру женщины с ножом и ребёнком

В напряжённой обстановке специалисты применили психологические техники, постепенно успокоили её и добились согласия на вход.
5 сентября в Первомайском районе Новосибирска спасатели МАСС прибыли по вызову полиции — в квартире женщина с ножом вела себя агрессивно, кричала, не открывала дверь и отказывалась пускать сотрудников, несмотря на то, что с ней был малолетний ребёнок. Историю рассказали в Telegram-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».
Через глазок спасатели увидели, как женщина размахивает ножом и тычет им в дверь. В напряжённой обстановке специалисты применили психологические техники, постепенно успокоили её и добились согласия на вход.
В квартире ребёнка не оказалось. Женщина заявила, что передала его мужчине, вероятно, отцу, но соседи накануне слышали плач малыша.
Полиция проверит её слова и установит местонахождение ребёнка. Саму женщину передали психиатрической бригаде скорой помощи для осмотра.