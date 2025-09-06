Туристы из России пойдут под суд в Турции за поцелуй во дворе мечети

Инцидент, из-за которого на россиян обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, произошел в Стамбуле. Мужчина и женщина посетили мечеть Чамлыджа, во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались.
Пару сняли на камеру, видео появилось в местных пабликах. Поведение путешественников вызвало недовольство у жителей страны. В ситуацию вмешалась прокуратура. Пара попыталась извиниться и объяснить, что не знала о правилах поведения в мечети.
«Извинений оказалось недостаточно — теперь они ждут суда», — сообщается в публикации.
Мужчину и женщину обвинили в унижении религиозных ценностей. В рамках закона за это предусмотрено до года тюрьмы.