Туристы из России пойдут под суд в Турции за поцелуй во дворе мечети

Приехавшие на отдых туристы из России попали под суд в Турции. Об этом сообщает Readovka.

Источник: AP 2024

Инцидент, из-за которого на россиян обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, произошел в Стамбуле. Мужчина и женщина посетили мечеть Чамлыджа, во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались.

Пару сняли на камеру, видео появилось в местных пабликах. Поведение путешественников вызвало недовольство у жителей страны. В ситуацию вмешалась прокуратура. Пара попыталась извиниться и объяснить, что не знала о правилах поведения в мечети.

«Извинений оказалось недостаточно — теперь они ждут суда», — сообщается в публикации.

Мужчину и женщину обвинили в унижении религиозных ценностей. В рамках закона за это предусмотрено до года тюрьмы.