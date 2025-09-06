Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на реке Дон сухогруз с пшеницей сел на мель

На Дону при выходе из Константиновского гидроузла сухогруз сел на мель.

Источник: Комсомольская правда

В Константиновском районе Ростовской области произошел инцидент с грузовым судном. 5 сентября на реке Дон при выходе из Константиновского гидроузла, сухогруз «Русич-5», следовавший под флагом Российской Федерации, сел на мель. Об этом сообщили в донском главке МЧС.

На борту судна находились двенадцать членов экипажа и груз пшеницы общим весом три тысячи тонн.

По предварительной информации, в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. Угрозы разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды также не зафиксировано. Несмотря на инцидент, судоходный ход по реке Дон не был перекрыт, и движение других судов продолжалось в штатном режиме.

Спасательные и буксировочные операции были проведены в оперативном режиме. Уже к одиннадцати часам вечера того же дня судно было успешно снято с мели.