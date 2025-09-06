В Ростовской области на реке Дон сухогруз с пшеницей сел на мель

По предварительной информации, в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. Угрозы разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды также не зафиксировано. Несмотря на инцидент, судоходный ход по реке Дон не был перекрыт, и движение других судов продолжалось в штатном режиме.