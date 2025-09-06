В Ростовской области на реке Дон сухогруз с пшеницей сел на мель

В Константиновском районе Ростовской области произошел инцидент с грузовым судном. 5 сентября на реке Дон при выходе из Константиновского гидроузла, сухогруз «Русич-5», следовавший под флагом Российской Федерации, сел на мель. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
На борту судна находились двенадцать членов экипажа и груз пшеницы общим весом три тысячи тонн.
По предварительной информации, в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. Угрозы разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды также не зафиксировано. Несмотря на инцидент, судоходный ход по реке Дон не был перекрыт, и движение других судов продолжалось в штатном режиме.
Спасательные и буксировочные операции были проведены в оперативном режиме. Уже к одиннадцати часам вечера того же дня судно было успешно снято с мели.