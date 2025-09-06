ГПК: в приграничье четвертый раз за неделю изъяты беспилотники

МИНСК, 6 сен — Sputnik. В Госпогранкомитете сообщили об очередном, уже четвертом за текущую неделю, факте обнаружения беспилотников в приграничной зоне.
Гродненские пограничники получили оперативную информацию и совместно с милицией нашли в приграничье автомобиль с дронами и иными предметами, которые могли использовать правонарушители.
«При осмотре местности выявлены два дрона, пусковая установка, мотоцикл, а также автомобиль», — рассказали в Госпогранкомитете.
В машине также были найдены телефон, ноутбук, 10 аккумуляторных батарей кустарного производства и два пульта управления дроном.
Сейчас ведется поиск нарушителей, ищутся также другие схроны с беспилотниками вблизи границы. В ГПК сообщили о проведении экспертизы, по результатам которой будет дана правовая оценка.
Ранее в ГПК сообщали, что вдоль западных границ страны участились случаи выявления дронов, кроме того, в начале месяца в Гродно в гараже местного жителя было выявлено нелегальное производство беспилотников.