ГПК: в приграничье четвертый раз за неделю изъяты беспилотники

Ранее в ГПК сообщали, что вдоль западных границ страны участились случаи обнаружения нарушителей с беспилотниками.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 сен — Sputnik. В Госпогранкомитете сообщили об очередном, уже четвертом за текущую неделю, факте обнаружения беспилотников в приграничной зоне.

Гродненские пограничники получили оперативную информацию и совместно с милицией нашли в приграничье автомобиль с дронами и иными предметами, которые могли использовать правонарушители.

«При осмотре местности выявлены два дрона, пусковая установка, мотоцикл, а также автомобиль», — рассказали в Госпогранкомитете.

В машине также были найдены телефон, ноутбук, 10 аккумуляторных батарей кустарного производства и два пульта управления дроном.

Сейчас ведется поиск нарушителей, ищутся также другие схроны с беспилотниками вблизи границы. В ГПК сообщили о проведении экспертизы, по результатам которой будет дана правовая оценка.

Ранее в ГПК сообщали, что вдоль западных границ страны участились случаи выявления дронов, кроме того, в начале месяца в Гродно в гараже местного жителя было выявлено нелегальное производство беспилотников.