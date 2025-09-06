Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области из-за клещей умерли восемь человек

Для профилактики в регионе обработали более 9,4 тысячи гектаров лесопарков и детских лагерей.

Источник: РИА "Новости"

С начала эпидсезона в Новосибирской области зарегистрировано более 13,5 тысячи обращений за помощью после укусов клещей. Об этом сообщает Infopro54.

У 75 человек подтверждён клещевой энцефалит, шесть пациентов скончались. Ещё у 133 человек диагностировали клещевой боррелиоз Для профилактики в регионе обработали более 9,4 тысячи гектаров лесопарков и детских лагерей. Создан запас иммуноглобулина и вакцин.

Прививку от энцефалита получили свыше 369,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что сезон активности клещей подошел к концу в Новосибирской области.