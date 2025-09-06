В Новосибирской области из-за клещей умерли восемь человек

С начала эпидсезона в Новосибирской области зарегистрировано более 13,5 тысячи обращений за помощью после укусов клещей. Об этом сообщает Infopro54.
У 75 человек подтверждён клещевой энцефалит, шесть пациентов скончались. Ещё у 133 человек диагностировали клещевой боррелиоз Для профилактики в регионе обработали более 9,4 тысячи гектаров лесопарков и детских лагерей. Создан запас иммуноглобулина и вакцин.
Прививку от энцефалита получили свыше 369,4 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что сезон активности клещей подошел к концу в Новосибирской области.