Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Об этом сообщил в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

Источник: РИА "Новости"

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе возле дома 46, сообщил в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

В настоящий момент к работе на месте аварии приступили сотрудники оперативных городских служб. Специалистам предстоит установить детали произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Ведомство предупредило о затрудненном движении на Ленинградском шоссе в сторону области. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее ДТП произошло на проспекте Вернадского в столице. Там столкнулись машина каршеринга и два мотоцикла. В результате пострадавших байкеров госпитализировали.

Также четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в районе улицы Атласова. Из-за этого движение в сторону МКАД было затруднено на 4,8 километра.