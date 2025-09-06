В Воронеже сгорел дачный дом

В субботу, 6 сентября, в 3.15 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Советском районе на улице Грушевой. Там загорелся заброшенный дачный дом.
На место возгорания выезжали восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Они потушили огонь в 03.40. К тому времени дом размером 6 на 4 метра сгорел полностью.
По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было.
Напомним, утром 3 сентября горела кухня в доме в селе Николаевка Терновского района. На пожаре получила ожоги 63-летняя хозяйка. Женщину отвезли в терновскую больницу.