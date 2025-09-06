Южноуралец потерял на «инвестициях» почти 3 миллиона рублей

Правоохранителям мужчина рассказал, что объявление о возможности заработать на бирже он увидел в интернете.
После этого он сразу же зарегистрировался на сайте и оставил свои персональные данные. Через некоторое время мошенники связались с потенциальной жертвой.
«Брокер» убедил потерпевшего установить приложение для «инвестирования» и создать в нём личный кабинет, а также внести «первоначальный взнос» размером 8 тысяч рублей.
Для создания у жертвы доверия злоумышленники позволили мужчине вывести небольшую прибыль, и только затем убедили продолжить «инвестирование». В общей сложности потерпевший перевёл мошенникам 2,7 миллионов рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отмечают, что львиную долю этих средств потерпевший занял у знакомых и родственников. Остальная же часть — это личные сбережения гражданина и займы у банков.
«По обстоятельствам совершенное обмана в чебаркульском отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)», — добавили в пресс-службе областного главка МВД.