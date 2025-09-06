В Казани на ходу загорелся трамвай с пассажирами

Утром 6 сентября на пересечении улиц Габишева и Рихарда Зорге загорелся трамвай № 4, следовавший со стороны улицы Фучика. В салоне находились 10 пассажиров. При возникновении искр и дыма их незамедлительно эвакуировали. Никто не пострадал.