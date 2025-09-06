В Казани на ходу загорелся трамвай с пассажирами

Утром 6 сентября на пересечении улиц Габишева и Рихарда Зорге загорелся трамвай № 4, следовавший со стороны улицы Фучика. В салоне находились 10 пассажиров. При возникновении искр и дыма их незамедлительно эвакуировали. Никто не пострадал.
На место происшествия оперативно прибыли экипажи Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы и пожарные подразделения МЧС. Движение транспорта по улице Зорге было временно ограничено.
Возгорание и задымление были устранены к 6:16, а трамвай эвакуировали в депо к 6:57 при помощи специальной техники. Движение транспорта на участке полностью восстановлено. Проверка причин возгорания продолжается, сообщает Госавтоинспекция Казани.