Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске арестовали чиновника за взятку в 1 млн рублей

Уголовные дела заведены по статьям о коммерческом подкупе.

Уголовные дела заведены по статьям о коммерческом подкупе.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области задержали 54-летнего начальника управления капитального строительства одного из предприятий региона. Его подозревают во взяточничестве, о чем сообщили в областном МВД.

Следствие отмечает, что с 2021 по 2024 год он получил более 1 млн рублей от директора строительной фирмы через 52-летнего посредника. Взамен чиновник помог заключить контракты на ремонтные и строительно-монтажные работы.

Уголовные дела заведены по статьям о коммерческом подкупе. Обоим фигурантам избрали мера пресечения — заключение под стражу.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия: полиция устанавливает возможные эпизоды коррупции.