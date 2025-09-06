В Новосибирске арестовали чиновника за взятку в 1 млн рублей

Уголовные дела заведены по статьям о коммерческом подкупе.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области задержали 54-летнего начальника управления капитального строительства одного из предприятий региона. Его подозревают во взяточничестве, о чем сообщили в областном МВД.
Следствие отмечает, что с 2021 по 2024 год он получил более 1 млн рублей от директора строительной фирмы через 52-летнего посредника. Взамен чиновник помог заключить контракты на ремонтные и строительно-монтажные работы.
Уголовные дела заведены по статьям о коммерческом подкупе. Обоим фигурантам избрали мера пресечения — заключение под стражу.
Сейчас проводятся оперативные мероприятия: полиция устанавливает возможные эпизоды коррупции.