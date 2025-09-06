В Новосибирской области мужчина погиб под колесами электрички

Несмотря на звуковой сигнал и экстренное торможение, машинист не смог избежать столкновения.
Ночью на перегоне между станциями Обь и Ипподром электропоезд сбил мужчину, сидевшего на железнодорожных путях, о чем сообщает Транспортная полиция Сибири.
Несмотря на звуковой сигнал и экстренное торможение, машинист не смог избежать столкновения. От полученных травм 29-летний житель региона скончался на месте.
Транспортные полицейские установили обстоятельства происшествия, материалы переданы в Следственное управление на транспорте для проверки.
