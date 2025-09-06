Ричмонд
В Новосибирской области мужчина погиб под колесами электрички

Несмотря на звуковой сигнал и экстренное торможение, машинист не смог избежать столкновения.

Ночью на перегоне между станциями Обь и Ипподром электропоезд сбил мужчину, сидевшего на железнодорожных путях, о чем сообщает Транспортная полиция Сибири.

Несмотря на звуковой сигнал и экстренное торможение, машинист не смог избежать столкновения. От полученных травм 29-летний житель региона скончался на месте.

Транспортные полицейские установили обстоятельства происшествия, материалы переданы в Следственное управление на транспорте для проверки.

Ранее сообщалось о схождении с пути снегоуборочного состава на станции Инская в Новосибирске.