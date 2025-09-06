Свердловский экс-наркоборец Иван Ергеледжи вышел из колонии по УДО

По данным суда, через посредников он обещал прекратить проверки. Директор организации, которую проверяли, согласился и передал 1,5 млн руб. При этом сам Иван Ергеледжи не намеревался содействовать в прекращении проверки. Его задержали в апреле 2023 года при передаче денежных средств. В апреле 2024 года он пытался выйти по УДО, но тогда суд ему отказал.