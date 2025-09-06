Ричмонд
В Ростовской области сгорела стоящая на парковке фура

В Семикаракорском районе сгорела фура после появления пламени в моторном отсеке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ликвидирован пожар, вспыхнувший в ночные часы на парковке в станице Задоно-Кагальницкой. Сообщение о возгорании в Семикаракорском районе поступило в службу спасения от владельца автомобиля, который увидел открытое пламя в моторном отсеке своей фуры, отметили в донском главке МЧС.

На место происшествия незамедлительно выехали силы и средства донского главка МЧС. Огнеборцам в количестве пяти человек потребовалось задействовать две единицы спецтехники, чтобы справиться с огнем на площади тридцать квадратных метров.

Обстоятельства и причина происшествия будут установлены в ходе проведения дознания специалистами ведомства.