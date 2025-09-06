Ричмонд
Мальчик с матерью попали в больницу после ДТП с грузовиком на «Нарве»

В отношении водителя «Газели» возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Волосовском районе водитель «Газели» спровоцировал ДТП с тяжелыми последствиями для ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

29 августа на 77-м км автодороги «Нарва» в поселке Бегуницы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Газель», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Symbol.

В результате аварии шестилетний пассажир Renault был госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина 1990 года рождения, находившаяся в том же автомобиле, доставлена в медицинское учреждение с травмами удовлетворительной тяжести.

Полицией Волосовского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителю «Газели» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.