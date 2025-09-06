В Новосибирске ищут мужчину за кражи из магазинов в Первомайском районе

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение подозреваемого по фото и видео. Заведено уголовное дело по статье о краже.
Полиция Новосибирска разыскивает мужчину, подозреваемого в двух кражах в Первомайском районе. 30 августа он похитил товары на сумму более 4 тысяч в магазине на улице Марта, а затем — ещё на 3 тысячи в торговом помещении на Заречной.
Преступления попали на камеры наблюдения. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение подозреваемого по фото и видео. Заведено уголовное дело по статье о краже.
ГУ МВД по Новосибирску призывает горожан помочь в розыске. Всех, кто узнал мужчину или располагает информацией, просят позвонить в Отдел полиции № 9 по телефонам: 8 (383) 232−18−05 или 8 (383) 337−15−72.