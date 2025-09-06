В Новосибирске ищут мужчину за кражи из магазинов в Первомайском районе

Полиция Новосибирска разыскивает мужчину, подозреваемого в двух кражах в Первомайском районе. 30 августа он похитил товары на сумму более 4 тысяч в магазине на улице Марта, а затем — ещё на 3 тысячи в торговом помещении на Заречной.