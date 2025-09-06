Ричмонд
Житель Москвы получил срок за преступление 30-летней давности

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Суд приговорил москвича к восьми с половиной годам колонии за убийство и кражу 30-летней давности, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Тридцатого марта 1995 года в квартире жилого дома на улице Тихомирова обнаружено тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями — соседи услышали шум и вызвали милицию. Экспертиза установит, что злоумышленник выстрелил в свою жертву не менее девяти раз из двух разных пистолетов, в том числе в голову», — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что при жизни потерпевший был состоятельным человеком, из квартиры пропали золотые часы «Ролекс» и золотая печатка, вещи в квартире были разбросаны. По данным прокуратуры, явно искали еще ценные вещи.

«В этой связи прокуроры сразу начали отрабатывать версию о совершении убийства из корыстных побуждений, которая подтвердилась и в наши дни. Однако раскрыть по горячим следам убийство не удалось, но по результатам проведенных дополнительных следственных действий установлена причастность к совершению преступления 56-летнего жителя столицы», — сообщили в столичной прокуратуре.

Уточняется, что задержанный, которому на момент убийства было 26 лет, рассказал, что долго планировал преступление — убитый якобы оказывал знаки внимания его супруге. В тот день он взял два пистолета, пришел в квартиру к своей жертве и застрелил мужчину. Увидев на тумбочке ювелирные украшения, он похитил их и скрылся.

«Приговор в законную силу не вступил», — заключили в ведомстве.