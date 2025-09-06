Житель Москвы получил срок за преступление 30-летней давности

Уточняется, что задержанный, которому на момент убийства было 26 лет, рассказал, что долго планировал преступление — убитый якобы оказывал знаки внимания его супруге. В тот день он взял два пистолета, пришел в квартиру к своей жертве и застрелил мужчину. Увидев на тумбочке ювелирные украшения, он похитил их и скрылся.