Над фабрикой Порошенко в Киеве заметили дым

Соответствующие видеозаписи публикует издание «Страна» в Telegram.
На роликах, снятых с разных ракурсов, можно заметить столб дыма над зданием. Утверждается, что на видео показана фабрика «Рошен» в Киеве.
Корпорация Roshen возникла после приватизации Киевской кондитерской фабрики имени Маркса в 1996 году. Фабрика считается одним из старейших предприятий Киева и крупнейшим кондитерским предприятием города.
Ранее в сентябре Порошенко заметили на публике в окружении 40 телохранителей.
В январе стало известно, что депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» решили проверить законность продажи на российских маркетплейсах конфет Roshen.