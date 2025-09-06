В Нижнем Тагиле при пожаре на автомойке погиб человек

В Нижнем Тагиле при пожаре в здании автомойки погиб мужчина. Возгорание произошло по улице пр. Уральский и охватило площадь 120 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пожар был ликвидирован за 30 минут 12 специалистами и четырьмя единицами техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
За прошедшие сутки спасатели ликвидировали 17 пожаров в Свердловской области, девять из которых произошли в жилом секторе. На пожарах погибли пять человек.
Напомним, ранее в дачном поселке Златобор при пожаре в частном доме погибли трое детей. Возгорание произошло около полуночи на втором этаже дома, где спали дети. Отец семейства проснулся от задымления, но не смог пройти на второй этаж из-за огня. Вместе с супругой и четырьмя детьми им удалось самостоятельно выбраться из горящего дома.