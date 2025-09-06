Поезд насмерть сбил 21-летнего парня, заснувшего на путях в Кобринском районе

В Кобринском районе погиб 21-летний парень. Как сообщили правоохранители, он заснул на железнодорожных путях, его переехал грузовой поезд.
Трагедия произошла около деревни Черевачицы Кобринского района около 01.27 ночи в субботу, 6 сентября 2025 года.
Машинист предпринял все необходимые меры, в том числе и экстренное торможение, однако, столкновения избежать не удалось. Увы, молодой человек скончался на месте.
