Поезд насмерть сбил 21-летнего парня, заснувшего на путях в Кобринском районе

В Кобринском районе поезд насмерть сбил 21-летнего парня, заснувшего на путях.

Источник: Комсомольская правда

В Кобринском районе погиб 21-летний парень. Как сообщили правоохранители, он заснул на железнодорожных путях, его переехал грузовой поезд.

Трагедия произошла около деревни Черевачицы Кобринского района около 01.27 ночи в субботу, 6 сентября 2025 года.

Машинист предпринял все необходимые меры, в том числе и экстренное торможение, однако, столкновения избежать не удалось. Увы, молодой человек скончался на месте.

