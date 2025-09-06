Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отгрызла пуповину и бросила в коробке. Мать арестовали за покушение на убийство младенца во Всеволожске

Всеволожский горсуд Ленобласти избрал меру пресечения матери, которая бросила в парадной едва появившуюся на свет дочь. На свободе женщину, которой уже вменяли детоубийство, не оставили.

Источник: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, 6 сентября 38-летнюю обвиняемую в покушении на убийство новорождённого заключили под стражу. Об этом просил следователь, ходатайство поддержала Всеволожская городская прокуратура.

Согласно материалам дела, жительница Всеволожска родила девочку два дня назад в парадной чужой десятиэтажки на Ленинградской улице. В областной прокуратуре сообщают, что она зубами отгрызла пуповину и оставила дочь в коробке у мусоропровода. Следствие считает, что у матери был умысел на убийство, который не удалось претворить в жизнь благодаря внимательности жителей дома и своевременной помощи медиков. «Фонтанка» писала, что девочка попала в больницу с переохлаждением.

Обвиняемую определили в следственный изолятор как минимум до 3 ноября. Ей не впервой. В разные годы женщину привлекали к ответственности за мошенничество, фиктивную регистрацию граждан и организацию наркопритона. По данным 47news, в 2014 году она получила девять лет колонии за то, что задушила месячного сына пелёнкой.