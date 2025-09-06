В Новосибирске будут судить чиновника за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год он получил от руководителя строительной организации свыше миллиона рублей, деньги передавались через 52-летнего посредника. В обмен на это должностное лицо оказывало содействие в заключении договоров на выполнение ремонтных и строительно-монтажных работ.