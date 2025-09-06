Ричмонд
«В последнем звонке говорили, что рядом есть медведь»: два рыбака пропали в Башкирии

В Башкирии завершились поиски двоих рыбаков, столкнувшихся с медведем.

Источник: Комсомольская правда

6 сентября в Иглинском районе Башкирии пропали двое рыбаков. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в ведомстве, двое мужчин отправились на рыбалку в районе села Красный Ключ и потеряли связь. В последнем вечернем звонке они сообщили, что рядом с ними бродит медведь. К поискам немедленно приступили спасатели.

— Мужчины были найдены живыми и невредимыми. Медицинская помощь им не потребовалась, — передали в ГКЧС республики.

Напомним, на этой неделе медведей уже видели в Иглинском районе. Медвежье семейство разгуливало около микрорайона Кузьминки Вилладж. Группа государственных инспекторов Минэкологии и волонтеров отогнали зверей в лес.

