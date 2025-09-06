Ричмонд
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной, сообщила государственная пограничная служба.

«Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед КПП “Медыка”. Ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов», — говорится в заявлении.

В очереди на выезд с Украины уже собралось более 680 машин, еще около ста пытаются въехать в страну.

В 2024 году прошли две волны протестов польских фермеров. Они начали масштабные митинги и блокаду КПП на границе с Украиной, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из соседней страны и усилить поддержку национального животноводства.

Кроме того, манифестанты выражали несогласие со стратегией Евросоюза «Зеленый курс», предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически полностью прекратились к лету из-за разгара посевной кампании.

