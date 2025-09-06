Двое мужчин погибли при атаках БПЛА в белгородском приграничье

«В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на “Газель” погиб водитель», — написал в телеграм-канале Гладков.
Из-за взрыва машина воспламенилась, пожар потушили спасатели.
Другой мужчина при атаке БПЛА в близлежащем Шебекинском округе получил травмы и умер в больнице. «Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.
Кроме того, ранения получил еще один мирный житель при ударе FPV-дрона в Валуйском округе. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и проникающим ранением брюшной полости.
Гладков ранее сообщил о гибели водителя служебного автомобиля. Дрон атаковал машину на участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа. Другой мужчина, пассажир, получил много осколочных ранений, автомобиль сгорел.