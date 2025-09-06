В Сербии в ночных беспорядках пострадали 14 полицейских

Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что в акциях протеста по всей стране участвовало 9 380 человек, из которых более 7 тыс. собрались в Нови-Саде. По его словам, именно там произошли наиболее серьезные инциденты: группа людей в балаклавах пыталась занять помещения философского факультета, однако полиция пресекла попытку, действуя, как подчеркнул Вучич, «исключительно профессионально».