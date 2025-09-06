Женщина погибла в массовой автоаварии под Новосибирском

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, 40-летний мужчина ехал на «Хендай Гретц» по федеральной трассе со стороны Новосибирска в направлении Омска. На 1444-м километре он решил повернуть налево на нерегулируемом перекрестке. Но не пропустил встречную фуру «Ситрек», за рулем которой ехал 46-летний мужчина.