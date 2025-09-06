Женщина погибла в массовой автоаварии под Новосибирском

В Новосибирском районе около 16 часов произошло смертельное ДТП. После столкновения трех авто погибла женщина.
По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, 40-летний мужчина ехал на «Хендай Гретц» по федеральной трассе со стороны Новосибирска в направлении Омска. На 1444-м километре он решил повернуть налево на нерегулируемом перекрестке. Но не пропустил встречную фуру «Ситрек», за рулем которой ехал 46-летний мужчина.
После удара «Хендай» отбросило на «Хонду Аккорд», которая выезжала со второстепенной дороги. Второй иномаркой управлял 48-летний мужчина.
«В результате автоаварии скончалась пассажирка “Хендая” — женщина 1976 года рождения», — рассказали дорожные полицейские.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются.