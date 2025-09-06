Бывший тренер СССР по альпинизму рассказал об ошибке Наговициной

Об этом рассказал РБК бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.
Пик Победы, по его словам, имеет высокую сложность по классификации Федерации альпинизма. Классический маршрут восхождения относится к категории 5Б, с погодными осложнениями может быть повышен до уровня 5 В. (высшая категория сложности обозначается как 6B).
Шатаев напомнил, что альпинист может переходить на маршрут новой категории только после успешного прохождения двух маршрутов предыдущей.
«Каждый участник должен выполнять правила [проведения альпинистских мероприятий], которые существуют в России. Они опубликованы на сайте ФАР. У Натальи Наговициной по вершинам дважды выход неправильный был… в том числе на маршруте 5А», — пояснил альпинист.
Таким образом, у Наговициной «не было базы для того, чтобы совершать эти восхождения». «Ведь все разрядные нормы наши на этом построены, что от легкого, от единичек до шестерок постепенно. Не случайно пишется, что на следующий уровень нужно иметь два предыдущих, тогда будет хоть подготовка какая-то, а сейчас это не только же у нее, между прочим, там еще у некоторых я встречал такого же типа, потому что коммерческие фирмы не проверяют ничего. И они не смотрят послужной список каждого участника», — заключил Шатаев.
Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы в горах Тянь-Шаня 12 августа. Ее напарник спустился за помощью в штурмовой лагерь и привел альпинистов, которые привезли Наговициной снаряжение и еду, но эвакуировать ее не смогли. На обратном пути один из участников команды — итальянец Лука Синигалья — почувствовал себя плохо и умер.
После этого Минобороны Киргизии предприняло попытку спасти женщину, но из-за турбулентности вертолет совершил жесткую посадку, а находившиеся на борту получили травмы, включая компрессионный перелом позвоночника. Последующие запуски техники были также отложены из-за непогоды.
3 сентября операция по спасению Наговициной была прекращена. При этом россиянку не могут признать погибшей в связи с невозможностью официально констатировать смерть.
Председатель комитета по спортивному скалолазанию ФАР Александр Яковенко заявил, что Наговицина могла попробовать сойти с горы самостоятельно. Он отметил, что сам однажды получил аналогичную травму — спустился, превозмогая боль.