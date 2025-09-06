Бывший тренер СССР по альпинизму рассказал об ошибке Наговициной

Таким образом, у Наговициной «не было базы для того, чтобы совершать эти восхождения». «Ведь все разрядные нормы наши на этом построены, что от легкого, от единичек до шестерок постепенно. Не случайно пишется, что на следующий уровень нужно иметь два предыдущих, тогда будет хоть подготовка какая-то, а сейчас это не только же у нее, между прочим, там еще у некоторых я встречал такого же типа, потому что коммерческие фирмы не проверяют ничего. И они не смотрят послужной список каждого участника», — заключил Шатаев.