Бастрыкин заинтересовался фактом задержания общественника в Ростове

В сообщении говорится, что в одном из Telegram-каналов появилась информация о возможном совершении в донской столице противоправных действий в отношении одного из общественных активистов. «В июле 2025 года сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину, после чего доставили его в отделение полиции, где удерживали на протяжении длительного времени, принуждая подписать документы», — комментируют в СКР.