В Алматы изъята крупнейшая в истории Казахстана партия кокаина

По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и заключены под стражу двое иностранных граждан. В отношении них проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное обращение с наркотическими средствами в особо крупном размере»).