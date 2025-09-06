В Алматы изъята крупнейшая в истории Казахстана партия кокаина

В результате спецмероприятий в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества — кокаина весом 13 тонн 183 килограмма. По информации силовых структур, данный груз предназначался для транзита через Казахстан в третьи страны.
По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и заключены под стражу двое иностранных граждан. В отношении них проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное обращение с наркотическими средствами в особо крупном размере»).
Ведомство подчеркнуло, что операция по выявлению и ликвидации наркоканала носила многоходовой характер и позволила предотвратить поставку огромного объема наркотика на международный рынок.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.