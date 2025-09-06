Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе

Имя молодого человека не уточняется.
«Выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели из центра “Лидер”, осуществляется аэровизуальное обследование местности», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, цель альпиниста — покорить пик Терсколак на восточном отроге Эльбруса, уточнили в МЧС.
Высота вершины — более 3700 м, сложность восхождения — 4Б (при наивысшей 6В).
Ранее телеграм-канал Shot писал, что белорусский турист нигде не зарегистрировал свой поход и отправился в одиночный маршрут.
2 сентября в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили о поисках 58-летнего экс-альпиниста Сергея Мельникова. Мужчина отстал от группы на спуске 31 августа, пропал он в районе хребта Аибга в Сочи на высоте более 1,7 тыс. м. 6 сентября стало известно, что его нашли живым.