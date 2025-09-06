Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе

2 сентября в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили о поисках 58-летнего экс-альпиниста Сергея Мельникова. Мужчина отстал от группы на спуске 31 августа, пропал он в районе хребта Аибга в Сочи на высоте более 1,7 тыс. м. 6 сентября стало известно, что его нашли живым.