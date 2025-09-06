Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вахтовик из Прикамья погиб в Татарстане от отравления неизвестным веществом

Ещё двое его земляков находятся в тяжёлом состоянии.

38-летний житель Кунгура погиб в результате отравления неизвестным веществом в Татарстане, сообщает «КП-Пермь».

По информации издания, погибший, а также двое других жителей Кунгурского округа, 27 и 40 лет, работали вахтой в Республике Татарстан. 4 сентября в полицию поступило сообщение о том, что все трое отравились в кафе в селе Тюлячи. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако впоследствии постановление о возбуждении дела отменили.

Как утверждает источник «КП-Пермь», проверка в кафе не выявила никаких веществ, которым могли бы отравиться пострадавшие. При этом собеседник издания подчёркивает, что все трое — наркопотребители, и в месте их проживания нашли наркотики.

По данным на вечер 6 сентября, двое выживших после отравления мужчин находились в тяжёлом состоянии.