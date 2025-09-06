Вахтовик из Прикамья погиб в Татарстане от отравления неизвестным веществом

По информации издания, погибший, а также двое других жителей Кунгурского округа, 27 и 40 лет, работали вахтой в Республике Татарстан. 4 сентября в полицию поступило сообщение о том, что все трое отравились в кафе в селе Тюлячи. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако впоследствии постановление о возбуждении дела отменили.