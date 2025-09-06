Ричмонд
Пятимесячный ребенок обнаружен мертвым в квартире в Витебске

В Витебске обнаружено тело пятимесячного ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в прокуратуре, в июле 2025 года в Витебске в квартире было обнаружено тело пятимесячного ребенка. В отношении отца возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сообщается, что в семье воспитывалось трое детей. Еще в 2024 году двое детей были признаны находящимися в социально опасном положении. Родители злоупотребляли алкоголем, отец не работал. Однако тогда механизмы профилактики не сработали. Уже после трагедии двое оставшихся детей изъяты из семьи и находятся под защитой государства.

