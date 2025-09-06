Под Усть-Катавом опрокинулась фура с нашатырным спиртом

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 1650 километре трассы М-5.
По данным чрезвычайного ведомства, автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт, съехала в кювет, из-за чего опрокинулась.
Сотрудники МЧС ликвидировали капельную течь из заливного клапана. В ведомстве подчеркнули, что никакой опасности ни для водителей, ни для населения, нет.
«На месте так же работают специалисты Областной противопожарной службы, сотрудники Упрдор “Южный Урал” и Госавтоинспекции», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.