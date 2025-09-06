На Гавайях объявили режим ЧС из-за урагана

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти американского штата Гавайи объявили режим чрезвычайной ситуации из-за плохих метеоусловий, которые могут возникнуть по мере приближения урагана «Кико», следует из заявления исполняющей обязанности губернатора штата Сильвии Люк.
«Исполняющая обязанности губернатора Сильвия Люк … объявила режим чрезвычайной ситуации на всей территории штата Гавайи из-за возможной суровой погоды в связи с ураганом “Кико”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гавайи.
Режим ЧС начал действовать на Гавайях 5 сентября и продлится до 19 сентября, если не будет отменен или продлен.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), ураган «Кико» находится в 1710 километрах к востоку-юго-востоку от города Хило на Гавайях, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 220 километров в час. Ураган движется на запад-северо-запад со скоростью 17 километров в час.
По оценке NHC, с воскресенья ураган «Кико», которому была присвоена четвертая категория, начнет постепенно ослабевать. Телеканал ABC со ссылкой на чиновников отмечает, что к началу следующей недели, когда «Кико» приблизится к Гавайям, он, как ожидается, ослабнет до тропического шторма.
Режим ЧС, в частности, позволяет задействовать нацгвардию на Гавайях для помощи властям.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 63 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна составить 119 километров в час. Если скорость ветра достигнет 154 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 178 — до третьей, при 209 — до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра 252 километра в час и более.