На Гавайях объявили режим ЧС из-за урагана

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 63 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна составить 119 километров в час. Если скорость ветра достигнет 154 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 178 — до третьей, при 209 — до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра 252 километра в час и более.