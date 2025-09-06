Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 человек спасли во время пожара в нижегородской многоэтажке

Возгорание произошло в одной из квартир.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Огнеборцы спасли с помощью масок для спасаемых 11 человек, в том числе три ребенка. Еще 20 человек были эвакуированы.

Огонь на площади пяти квадратных метров потушили 23 специалиста и 6 единиц техники.

Предварительная причина произошедшего — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре двух человек в Нижегородской области.