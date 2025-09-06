11 человек спасли во время пожара в нижегородской многоэтажке

Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Огнеборцы спасли с помощью масок для спасаемых 11 человек, в том числе три ребенка. Еще 20 человек были эвакуированы.
Огонь на площади пяти квадратных метров потушили 23 специалиста и 6 единиц техники.
Предварительная причина произошедшего — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
