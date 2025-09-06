Начаты проверки по факту столкновения буксира с лодкой в Кстовском районе

По предварительной информации, инцидент произошел 6 сентября на 950-м километре судового хода реки Волги. Буксир под названием «Кавказ», буксировавший баржи, налетел на надувную лодку без мотора. В момент столкновения в лодке находился рыбак, который выпал за борт и исчез. Поиски пропавшего продолжаются. Нижегородская транспортная прокуратура направила на место происшествия помощника прокурора.
Ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства в области безопасности судоходства. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Параллельно Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном».
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.