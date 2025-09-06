Начаты проверки по факту столкновения буксира с лодкой в Кстовском районе

По предварительной информации, инцидент произошел 6 сентября на 950-м километре судового хода реки Волги. Буксир под названием «Кавказ», буксировавший баржи, налетел на надувную лодку без мотора. В момент столкновения в лодке находился рыбак, который выпал за борт и исчез. Поиски пропавшего продолжаются. Нижегородская транспортная прокуратура направила на место происшествия помощника прокурора.