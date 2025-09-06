Мужчина погиб во время небольшого пожара в Челябинске

Все произошло днем 6 сентября в Металлургическом районе.
«Поступило сообщение о пожаре в доме на улице Пятницкого: очевидцы заметили дым, выходящий из одной из квартир. Прибывшие на место огнеборцы при помощи бензореза проникли в помещение и ликвидировали горение матраца на площади 2 квадратных метра», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Рядом с кроватью был обнаружен мужчина 1961 года рождения без сознания. Его вынесли из опасной зоны, но прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.
По предварительным данным, причиной трагедии послужило неосторожное обращение с огнем при курении.