Мужчина погиб во время небольшого пожара в Челябинске

«Поступило сообщение о пожаре в доме на улице Пятницкого: очевидцы заметили дым, выходящий из одной из квартир. Прибывшие на место огнеборцы при помощи бензореза проникли в помещение и ликвидировали горение матраца на площади 2 квадратных метра», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.