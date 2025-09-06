Ричмонд
Полиция оцепила Исторический квартал в центре Красноярска из-за сообщения о подозрительном предмете

Сегодня вечером в центре Красноярска было ограничено движение вокруг Исторического квартала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, причиной стало поступление информации о возможном наличии опасного предмета.

На место незамедлительно прибыли оперативные службы: сотрудники полиции и Росгвардии, специалисты взрывотехнической службы, расчеты скорой медицинской помощи, пожарные расчеты.

После тщательного обследования территории силовики не обнаружили никаких опасных предметов. Ограничения были сняты, обстановка в центре города нормализовалась.

В правоохранительных органах напомнили, что все сообщения о возможных угрозах тщательно проверяются, а за заведомо ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность. В настоящее время устанавливается личность человека, сообщившего о подозрительном предмете.

Жителям и гостям города рекомендуют сохранять спокойствие и оперативно сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных находках, не предпринимая самостоятельных действий.