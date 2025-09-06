Ричмонд
МЧС Крыма: в Симферопольском районе авиация тушит ландшафтный пожар

В Крыму авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар.

Источник: МЧС РФ

В Крыму очередной пожар: в Симферопольском районе вблизи села Камышинка на 150 га горит сухая растительность. В тушении пожара принимает участие авиация МЧС России — экипаж вертолета Ми-8.

«Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Авиацией МЧС России сброшено 15 тонн воды.

С огнем борются не только сотрудники чрезвычайного ведомства, но сотрудники администрации района, Чистенского сельского поселения и местного лесоохотничьего хозяйства.

"Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы, — отметили в ведомстве.

В общей сложности к тушению пожара привлечены почти полторы сотни человек, 30 единиц техники. В настоящее время пожар локализовали. Опасности распространения огня нет.